Instagram, primo allenamento con la Roma per Rui Patricio dopo il Mondiale: "Sono tornato" (FOTO)

Nell'allenamento odierno svolto dalla Roma ad Albufeira si è rivisto anche Rui Patricio. Il portiere giallorosso ha saltato la tournée in Giappone poiché impegnato con il suo Portogallo nel Mondiale in Qatar, dove però non è riuscito a collezionare minuti. Eliminato ai quarti di finale dal Marocco, l'estremo difensore ha usufruito di alcuni giorni di vacanza e oggi si è nuovamente allenato con la squadra giallorossa dopo l'assenza: "Sono tornato", il messaggio di Rui Patricio su Instagram.