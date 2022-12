Instagram, l'allenamento di Shomurodov: "Concentrazione" (FOTO)

La Roma si è allenata in mattinata in vista dell'amichevole contro l'RKC Waalwijk, l'ultima del ritiro in Portogallo. "Concentrazione", il messaggio lanciato su Instagram da Eldor Shomurodov e che accompagna le foto della seduta odierno. Nonostante sia stato utilizzato in entrambi i test (contro Cadice e Casa Pia), l'attaccante uzbeko si trova comunque nella lista dei cedibili dopo l'arrivo di Ola Solbakken e interessa a varie società italiane tra cui Cremonese, Sampdoria, Spezia e Torino. Il suo futuro quindi potrebbe essere lontano dalla Capitale.