Shomurodov-Bove, pass per il ritorno di Frattesi

Davide Frattesi resta nel mirino della Roma, lui vuole soltanto una squadra e la sua famiglia spinge per il ritorno a casa. Il giocatore è alla finestra, in attesa di una soluzione. Percepisce che l’affare si può fare, anche se il Sassuolo resta una bottega cara. (...) La nuova apertura per il ritorno di Frattesi alla Roma è legata al forte interessamento del Sassuolo per Bove. Il centrocampista è molto stimato da Mourinho, ma gioca con il contagocce. Lo Special One sarebbe disponibile per mandarlo a fare esperienza, ma vuole un sostituto all’altezza. (...) In ogni caso la Roma è disposta a cedere Bove solo mantenendo il diritto di recompra. La valutazione del Sassuolo per Frattesi si aggira intorno ai 35 milioni, ma la Roma vanta sempre il 30 per cento sulla futura cessione. (...) Bove può essere la parziale contropartita per il cartellino di Frattesi, ma servono soldi che la Roma potrebbe trovare con la cessione di qualche giocatore di prima squadra in esubero. Il maggior indiziato è Shomurodov. (...) Interessa al Torino e alla Sampdoria, allo Spezia e alla Cremonese. La Roma chiede dieci milioni cash. (...)

(corsport)