Instagram, la gioia di Zalewski dopo il passaggio del turno nel Mondiale: "Ottavi stiamo arrivando" (FOTO)

La serata di ieri ha regalato una doppia gioia in casa Roma, infatti sia l'Argentina di Paulo Dybala sia la Polonia di Nicola Zalewski hanno strappato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. L'Albiceleste si è imposta per 0-2 proprio sui biancorossi e ha conquistato il primo posto nel Gruppo C, mentre la nazionale polacca si è piazzata al secondo posto con 4 punti (gli stessi del Messico) grazie alla differenza reti generale. Zalewski ha celebrato su Instagram il passaggio del turno: "Ottavi stiamo arrivando".