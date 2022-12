Instagram, Dybala esulta dopo la vittoria contro l'Olanda: "Che follia" (FOTO)

Paulo Dybala fatica a trovare spazio nell'Argentina in questo Mondiale, ma continua a sostenere la squadra da vero leader. L'attaccante della Roma ha raccolto fino a questo momento zero minuti nelle cinque partite disputate dall'Albiceleste e, come spiegato dal ct Scaloni, si tratta solamente di una scelta tecnica. In serata l'Argentina ha vinto ai calci di rigore contro l'Olanda al termine di una partita che rimarrà nella storia e si è qualificata in semifinale, dove affronterà la Croazia. "Che follia", il commento su Instagram della 'Joya' al termine della gara.