Instagram, Camara si allena e punta il Bologna: "Work mode on" (FOTO)

Mady Camara si è allenato questa mattina con il resto della squadra al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. La squadra giallorossa sta continuando a lavorare in vista della partita contro il Bologna, valida per la sedicesima giornata di Serie A e in programma il 4 gennaio alle ore 16:30. Il centrocampista della Guinea ha pubblicato su Instagram alcune foto della seduta odierna: "Work mode on", il messaggio lanciato dal venticinquenne.