Trigoria: l'allenamento dei giallorossi a una settimana dalla ripresa del campionato (FOTO)

La Roma continua a lavorare per prepararsi al meglio in vista della partita contro il Bologna, valida per la sedicesima giornata di Serie A e in programma il 4 gennaio alle ore 16:30. Gli uomini di José Mourinho si sono allenati in mattinata (alle ore 11) al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria e hanno alternato esercizi atletici e con il pallone sul campo. Lo Special One ha aggregato alla seduta anche due calciatori della Primavera: Riccardo Pagano e Jordan Majchrzak.