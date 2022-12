Instagram, Abraham e la compagna in attesa del primo figlio: "Auguro a tutti un nuovo anno di successo" (FOTO)

Tammy Abraham, protagonista di non esaltanti prestazioni in questa prima parte di stagione, saluta il 2022 con una notizia. La compagna, Leah Monroe, è in dolce attesa, come annunciato a Natale, e ora l'attaccante giallorosso rivela anche il sesso: la coppia aspetta un bambino. Mostrando le foto con la fidanzata e con gli amici tra i quali Tomori, Ola Aina e Chalobah, Abraham affida ad Instagram un messaggio in chiusura del 2022: "Nuovo anno, più benedizioni. Auguro a tutti un nuovo anno di successo".