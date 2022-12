Natale in tre per Tammy Abraham che su Instagram ha postato una foto in cui la compagna Leah Monroe mostra di essere in dolce attesa. L'attaccante della Roma ha ricevuto i commenti di diversi compagni ed ex colleghi sotto il messaggio: "Buon Natale da noi 3". La foto è stata pubblicata anche dalla fidanzata del 9 giallorosso scrivendo: "Il più grande regalo".