FOTO - Il tifoso finlandese Juha presente anche in Portogallo: incontro con Zaniolo e maglia autografata dal 22

L'amore per la Roma non ha confini e lo dimostra la storia di Juha Ahtinen, tifoso giallorosso originario di Helsinki e uno dei membri del Roma Club Finlandia. Dopo averlo già incrociato in Portogallo la scorsa estate, nella sfida contro l'HJK Helsinki e in Giappone, Juha è di nuovo al seguito della Roma in Portogallo, in Algarve, dove la squadra resterà fino al 22 dicembre. Inoltre ha posato con Nicolò Zaniolo a cui ha fatto autografare la maglia giallorossa creata per la tournée giapponese.

