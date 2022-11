VIDEO - Wijnaldum compie 32 anni. E durante la festa parte la sua canzone

Georginio Wijnaldum ha festeggiato nella serata di ieri il suo 32esimo compleanno. Il centrocampista della Roma, ancora ai box a causa del gravissimo infortunio subito in allenamento, ha organizzato una cena con i suoi amici e la sua famiglia al locale The Harbour Club di Amsterdam. All'improvviso, durante la festa, è partita la "sua" canzone, ovvero This Girl dei Cookin’ on 3 Burners, remixata da Kungs: "Gini Wijnaldum", il coro che si è alzato nel ristorante tra le risate dei presenti.

?? #Wijnaldum compie 32 anni ? ? E durante la festa parte la sua canzone ? ? GINI WIJNALDUM ?#ASRoma pic.twitter.com/jt1MZpM61s — laroma24.it (@LAROMA24) November 12, 2022