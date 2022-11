Instagram, Wijnaldum festeggia 32 anni: "Grazie per tutti i messaggi" (FOTO)

"Che bella giornata per festeggiare il mio compleanno oggi. Grazie per tutti i dolci messaggi di compleanno": con questo messaggio su Instagram Georginio Wijnaldum ringrazia per gli auguri ricevuti. Il centrocampista giallorosso, alle prese con il recupero dalla frattura della tibia destra subita in allenamento, spegne oggi 32 candeline.