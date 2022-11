VIDEO - Twitter, Matic prima della partenza per il Giappone: "Ci vediamo a Tokyo"

La Roma sta per partire alla volta di Tokyo per cominciare la sua tournée in Giappone, che terminerà tra una settimana, martedì 29 novembre. Tra i giallorossi in partenza c'è anche il centrocampista serbo Nemanja Matic, il quale ha rivolto un saluto ai sostenitori giallorossi che vivono nel Paese del Sol Levante, attraverso il profilo Twitter in inglese del club: "Ciao tifosi giapponesi della Roma. Ci vediamo a Tokyo".