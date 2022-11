Fiumicino: Roma in partenza per Tokyo. Out Karsdorp (FOTO e VIDEO)

La Roma è arrivata all'aeroporto di Fiumicino da cui partirà alla volta di Tokyo con un volo diretto in programma alle ore 15.05. Tra i giallorossi sono assenti Rick Karsdorp e Bryan Cristante oltre al lungodegente Georginio Wijnaldum. Partiranno con la squadra, invece, il capitano Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Aggregati alla prima squadra, infine, cinque giovani della Primavera. Si tratta di Flippo Missori, Dimitrios Keramitsis, Benjamin Tahirovic, Giacomo Faticanti e Luigi Cherubini.

La squadra di José Mourinho resterà in Giappone per una settimana, fino a martedì 29. Venerdì 25 è in programma la prima amichevole contro il Nagoya Grampus, alle ore 19.30 locali presso il Toyota Stadium di Nagoya. I giallorossi disputeranno poi un secondo test contro gli Yokohama Marinos lunedì 28, quando scenderanno in campo al National Stadium di Tokyo, alle ore 19.30 locali.