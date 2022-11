VIDEO - Tournée Giappone, chiude Casa Roma. Oggi alle 11.30 la sfida contro lo Yokohama F-Marinos

I giallorossi sono giunti all'ultimo giorno della tournée giapponese, che ha visto Mourinho & Co impegnati venerdì alle 11.30 nel match contro il Nagoya Grampus, terminata 0-0, e che li vedrà nuovamente in campo oggi alla stessa ora contro lo Yokohama F-Marinos. Un'esperienza molto particolare quella della Roma, accolta dai tifosi locali molto calorosamente grazie all'iniziativa Casa Roma, che ha permesso ai fan di incontrare i giallorossi, fare foto con loro e farsi firmare le maglie. Nella giornata di ieri è stata recapitata a Tokyo anche la coppa della Conference League. Oggi Casa Roma, come riportato dal profilo twitter giappponese della Roma chiuderà i battenti. Centinaia i tifosi giapponesi che hanno ringraziato l'As Roma per aver potuto vivere quest'esperienza direttamente a "casa loro", nel centro di Tokyo e saranno grati per molto tempo, speranzosi di poterla vivere nuovamente.

?? Ultimo giorno in Giappone! Oggi giocheremo con lo Yokohama F-Marinos ? ? Romolo è già al National Stadium! #ASRoma pic.twitter.com/N9eNpwjzM8 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2022