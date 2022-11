VIDEO - Svilar no stop: l'allenamento speciale del portiere giallorosso

Terminati i campionati, José Mourinho ha concesso una settimana di riposo ai calciatori non convocati nelle rispettive nazionali. Lo Special One infatti ha fissato la ripresa degli allenamenti a domenica 20 novembre, giorno in cui i ragazzi svolgeranno una seduta pomeridiana al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. I giallorossi inizieranno a prepararsi in vista della tournée in Giappone, che si svolgerà dal 22 al 29 novembre. Non tutti i giocatori però hanno deciso di rilassarsi e tra questi vi è anche Mile Svilar. Il portiere della Roma ha pubblicato su Instagram un video in cui si rende protagonista di un allenamento speciale, ovvero una sessione di kickboxing insieme al personal trainer.

?‍♂️ Settimana di riposo per i giocatori della #ASRoma non convocati nelle rispettive nazionali, ma non per tutti… ? ? Ecco l’allenamento speciale di #Svilar ? pic.twitter.com/cFNaxveRs2 — laroma24.it (@LAROMA24) November 15, 2022