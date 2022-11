Trigoria: domenica pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Termina con un pareggio per 1-1 contro il Torino il 2022 della Roma. I giallorossi chiuderanno la prima parte di campionato al settimo posto in classifica con 27 punti, gli stessi dell'Atalanta. Ora ci sarà la sosta per il Mondiale, ma i capitolini svolgeranno una tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre. José Mourinho ha deciso di concedere ai propri ragazzi una settimana di vacanza, infatti la ripresa degli allenamenti è fissata a domenica prossima: il 20 novembre pomeriggio la Roma si ritroverà al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per prepararsi per il viaggio in Asia.