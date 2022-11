VIDEO - Sfida tra Zaniolo e Spinazzola: chi conosce più parole in giapponese?

Simpatica sfida a tema tra Nicolò Zaniolo e Leonardo Spinazzola. I due calciatori sono stati scelti come protagonisti di un quiz molto particolare: "Chi conosce più parole in giapponese?". La Roma infatti è in viaggio verso il paese asiatico, dove svolgerà la tournée fino al 29 novembre. In questo lasso di tempo, inoltre, i giallorossi disputeranno anche due amichevoli. Zaniolo e Spinazzola avevano a disposizione dei cartoncini su cui vi erano scritte svariate parole in giapponese e il primo ad indovinare il vocabolo scelto avrebbe guadagnato un punto.