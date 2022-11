VIDEO - L'Argentina vince 2-0 contro il Messico e nello spogliatoio parte la festa: Dybala salta e canta insieme ai suoi compagni

Nella serata di ieri l'Argentina ha portato a casa una partita fondamentale per proseguire il proprio percorso nel Mondiale. Dopo aver perso clamorosamente per 1-2 al debutto contro l'Arabia Saudita, la Albiceleste era chiamata a vincere contro il Messico e ha risposto presente grazie alle reti di Messi e Fernandez, che hanno fissato il punteggio sul 2-0. Con questo risultato gli uomini di Scaloni sono saliti al secondo posto in classifica e si giocheranno il primato del girone il 30 novembre alle ore 20 contro la Polonia. Terminato il match i calciatori dell'Argentina si sono scatenati e hanno fatto partire la festa nello spogliatoio. Tra i protagonisti c'era anche Paulo Dybala (rimasto in panchina per tutto il match), il quale ha cantato a squarciagola e saltato insieme ai suoi compagni.

?? Lā€™#Argentina vince 2-0 contro il #Messico e nello spogliatoio parte la festa ? ? #Dybala salta e canta a squarciagola insieme ai suoi compagni ?#ASRoma pic.twitter.com/qMrPp8bBur ā€” laroma24.it (@LAROMA24) November 27, 2022