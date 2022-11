Qatar 2022, Argentina-Messico: Dybala in panchina

Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita, l'Argentina cerca il riscatto nella seconda giornata del girone C nel Mondiale in Qatar: alle 20 italiane la squadra di Scaloni affronta il Messico. Il giallorosso Paulo Dybala, che non è sceso in campo nella scorsa partita, si accomoda nuovamente in panchina.

Il commissario tecnico sceglie, davanti a Martinez in porta, Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez e Acuña in difesa, Rodriguez e Mac Allister a centrocampo con De Paul mentre Messi, Lautaro Martinez e Di Maria compongono il tridente offensivo.