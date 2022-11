Twitter, la Roma ai tifosi presenti contro lo Yokohama F.Marinos: "Grazie per il supporto" (FOTO)

Si conclude con il 3-3 contro lo Yokohama F.Marinos in amichevole, dopo il pareggio per 0-0 col Nagoya Grampus, la tournée in Giappone della Roma. Al termine della sfida - per i giallorossi in gol Zaniolo, Ibanez e Shomurodov - il club ha dedicato un pensiero per i tifosi presenti al Japan National Stadium: "Grazie a tutti i tifosi per il loro supporto stasera (la partita si è giocata alle 11.30 ora italiana)".

Thanks to all the fans for their support tonight! ?❤️#ASRoma #RomaFMarinos pic.twitter.com/B5PHHYQxy1 — AS Roma English (@ASRomaEN) November 28, 2022