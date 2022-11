Twitter, il Salisburgo dopo il sorteggio: "Felici di affrontare il più grande club di Roma" (FOTO e VIDEO)

Sarà il Salisburgo l'avversario della Roma nei playoff di Europa League in programma a febbraio. Dopo il sorteggio andato in scena a Nyon, arrivano le prime reazione social, in particolare dal profilo su Twitter in lingua inglese del Salisburgo: "Non vediamo l'ora di giocare due buone partite! Felici di affrontare il più grande club di Roma".

Looking forward to two good games! Happy to be playing the biggest club in Rome ? — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) November 7, 2022

Poi spazio anche all'ironia. Il Salisburgo condivide un video di Mourinho, emozionato, durante i festeggiamenti per la Conference League vinta nella scorsa stagione e aggiunge: "Quando scopri che avrai l'onore di giocare contro il Salisburgo in Europa League".