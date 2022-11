Twitter, il Friedkin Group celebra la collaborazione tra Roma e Nagoya Grampus: "Questa partnership rivoluzionaria è appena iniziata" (FOTO)

La tournée in Giappone è terminata. La Roma è rimasta nel paese asiatico per una settimana e in questo periodo di tempo ha disputato due amichevoli: la prima contro il Nagoya Grampus (0-0) e la seconda contro gli Yokohama F. Marinos (3-3). Oltre ad aver messo nelle gambe ulteriori minuti, questo viaggio ha permesso alla società di fortificare alcuni accordi (come quello con Fendi) e di instaurarne nuovi. La Roma infatti ha avviato una collaborazione proprio con il Nagoya Grampus, che riguarda anche lo sviluppo dei settori giovanili. "Questa partnership rivoluzionaria è appena iniziata", il commento del Friedkin Group sul proprio profilo Twitter.





AS Roma ? Nagoya Grampus. This game changing partnership is just getting started. pic.twitter.com/5GFnbtzarL — The Friedkin Group (@friedkingroup) November 28, 2022