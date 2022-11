Non solo Paulo Dybala, anche Cristian Volpato oggi compie gli anni tra i giallorossi. 19 le candeline spente dall'attaccante nato in Australia ma che, proprio negli ultimi tempi, ha rifiutato la chiamata degli oceanici. Classe 2003, Volpato ha realizzato un gol e un assist nelle sue 4 presenze in Serie A di quest'anno.

? E tanti auguri a Cristian Volpato che oggi compie 19 anni! ?#ASRoma pic.twitter.com/HugeHYaElK — AS Roma (@OfficialASRoma) November 15, 2022