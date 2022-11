Social, gli auguri della Roma a Dybala: "Buon compleanno, Paulo". Messaggio anche dalla Juventus (VIDEO)

Il rientro con la Roma nell'ultima partita giusto in tempo per riequilibrare le cose, poi la partenza per il ritiro dell'Argentina e oggi, Paulo Dybala, festeggia i suoi 29 anni. Inevitabile l'augurio via social del club giallorosso che ha pubblicato un video dei momenti migliori di questa prima parte di avventura del 21, arrivato a luglio e presentato in grande stile prima di segnare 7 gol, 5 in campionato e 2 in Europa League, in 12 presenze stagionali.

Anche la Juventus, dove Dybala ha trascorso 7 anni, ha dedicato un post di auguri per il compleanno dell'argentino.