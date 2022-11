Instagram, Totti: "Un onore rappresentare il calcio italiano nel mondo. Grazie a tutti per l’ospitalità e la bella esperienza negli Emirati Arabi Uniti" (FOTO)

Francesco Totti ha trascorso alcuni giorni negli Emirati Arabi Uniti per varie attività legate al calcio. Oltre ad aver inaugurato ad Abu Dhabi una sede della Lega Serie A, ha aperto la cerimonia dei Dubai Globe Soccer Awards 2022, evento in cui sono stati premiate numerose personalità del mondo del calcio. L'ex capitano della Roma ha pubblicato su Instagram alcune foto e video del suo soggiorno nel paese del Medio Oriente, dove si è concesso anche un po' di svago tra cui una gita nel deserto: "Un onore rappresentare il Calcio Italiano nel mondo. Grazie a tutti per l’ospitalità e la bella esperienza negli UAE", il messaggio di Totti.