Instagram, Rui Patricio suona la carica in vista di Roma-Ludogorets: "Pronto per domani" (FOTO)

La Roma è attesa da un test molto importante, infatti domani alle ore 21 si giocherà la qualificazione per accedere ai playoff di Europa League e, per raggiungere questo traguardo, dovrà battere il Ludogorets. I bulgari hanno a disposizione ben due risultati su tre, mentre i giallorossi sono costretti a vincere. Rui Patricio ha pubblicato su Instagram alcune foto della rifinitura odierna, accompagnandole con la scritta "Pronto per domani": il portiere portoghese, come tutta la squadra, è chiamato a fornire una grande prestazione.