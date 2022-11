Instagram, Rui Patricio sulla convocazione al Mondiale: "Sempre un immenso orgoglio" (FOTO)

Rui Patricio gioisce. Il portiere della Roma infatti è stato inserito dal ct del Portogallo Fernando Santos nella lista dei 26 convocati al Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Il giallorosso ha condiviso la sua felicità sul proprio profilo Instagram: "Tutti insieme per il Portogallo. Sempre un immenso orgoglio".