Portogallo: Rui Patricio convocato per il Mondiale (FOTO)

Rui Patricio parteciperà al Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Il ct del Portogallo ha comunicato ufficialmente al lista dei 26 convocati che prenderanno parte alla competizione e tra questi figura proprio il portiere della Roma, che si giocherà il posto con José Sá e Diogo Costa.

L'elenco dei convocati:

Portieri - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Difensori - Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampisti - João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Real Betis);

Attaccanti - André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan) e Ricardo Horta (SC Braga).





??? ?????? ????. ⚡?? Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! ? #VesteABandeira

It's ????????: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! ? #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG

— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022