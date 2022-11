Instagram, Rui Patricio: "Pronti per un grande Mondiale, tutti insieme! Forza Portogallo" (FOTO)

Il Portogallo ha terminato la preparazione in vista del Mondiale in Qatar con una vittoria roboante contro la Nigeria. I lusitani hanno vinto 4-0 grazie alle reti di Bruno Fernandes (doppietta), Goncalo Ramos e Joao Mario e hanno dimostrato tutta la loro forza. Assoluto protagonista del match anche Rui Patricio, che ha parato un rigore a Dennis al minuto 81. Il portiere della Roma, nominato capitano per questa partita, ha condiviso sul proprio profilo Instagram un messaggio a pochi giorni dall'iniizo della manifestazione: "Pronti per un grande mondiale, tutti insieme! Forza Portogallo".