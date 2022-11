Portogallo-Nigeria: Rui Patricio titolare e capitano (FOTO)

Il Portogallo si prepara a disputare l'ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. I lusitani affronteranno questa sera la Nigeria e a difendere i pali della porta della squadra di Fernando Santos ci sarà proprio Rui Patricio. Il portiere della Roma inoltre indosserà la fascia da capitano vista l'assenza di Cristiano Ronaldo.

Senhoras e senhores, o 1⃣1⃣ Inicial para hoje! ?✨ #VesteABandeira

Ladies and gentlemen, this is our Starting 1⃣1⃣ for today! ?✨ #WearTheFlag pic.twitter.com/s9N3fNNIaX

— Portugal (@selecaoportugal) November 17, 2022