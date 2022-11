Instagram, Rui Patricio: "Grazie ai tifosi per il supporto incondizionato. Quando torneremo vinceremo insieme" (FOTO)

Con una storia su Instagram, Rui Patricio saluta così prima di unirsi al Portogallo con cui parteciperà ai prossimi Mondiali in Qatar. "Ieri non è stato il modo migliore per chiudere il 2022, ma quando torneremo vinceremo tante partite insieme. Grazie a tutti i tifosi per il supporto incondizionato", ha commentato il portiere della Roma.