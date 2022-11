Instagram, Pellegrini post derby: "Forza Roma" (FOTO)

"Forza Roma": semplice e chiaro il messaggio di Lorenzo Pellegrini su Instagram all'indomani del derby perso, valido per la 13esima giornata di campionato, con un gol decisivo di Felipe Anderson favorito dall'errore di Roger Ibanez. La Roma, inoltre, dovrà fare a meno del suo capitano nelle ultime due partite prima della sosta per il Mondiale per infortunio: il centrocampista ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra.