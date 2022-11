Instagram, Mourinho scherza sul fuso orario tra Giappone e Italia: "Colazione alle 23:30" (FOTO)

La Roma è pronta a iniziare il secondo giorno in Giappone, dove vi rimarrà in tournée fino al 29 novembre. Sarà una giornata ricca di impegni per i giallorossi, infatti José Mourinho e Nemanja Matic parleranno alle ore 12 locali (ore 04:00 in Italia) in conferenza stampa per presentare il match di mercoledì 25 contro il Nagoya Grampus. Inoltre alle ore 15 locali (ore 07:00 in Italia) Tiago Pinto, Cristian Volpato e Tammy Abraham saranno ospiti della FCCJ (Foreign Correspondents Club of Japan). L'allenatore portoghese ha pubblicato su Instagram una foto in cui documenta ciò che sta facendo e scherza sul fuso orario tra Giappone e Italia: "Qui sono le 07:30. Colazione alle 23:30 (riferendosi all'orario nel nostro paese, ndr)".