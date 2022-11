Instagram, Matic: "Lavorando sodo prima di partire per Tokyo. Ci vediamo presto" (FOTO)

La Roma è pronta ad affrontare una nuova tournée. Questa volta i giallorossi voleranno in Asia, più precisamente in Giappone, dove vi rimarranno dal 22 al 29 novembre. Gli uomini di José Mourinho partiranno nella giornata di domani e disputeranno due amichevoli, una il 25 e l'altra il 28. Nemanja Matic ha pubblicato su Instagram una foto dell'allenamento odierno, l'ultimo prima del viaggio: "Lavorando sodo prima di partire per Tokyo. Ci vediamo presto", il messaggio social del centrocampista serbo.