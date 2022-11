Instagram, la carica di Vina in vista di Uruguay-Corea del Sud: "Vamos!" (FOTO)

Oltre al Portogallo di Rui Patricio, domani esordirà nel Mondiale in Qatar anche l'Uruguay di Vina. Gli uomini di Alonso scenderanno in campo contro la Corea del Sud alle ore 14 nel match valido per la prima giornata della fase a gironi. La Celeste si trova nel Gruppo H proprio con Portogallo, Corea del Sud e Ghana. Matias Vina ha pubblicato su Instagram la foto di tutta la rosa (staff compreso) che prenderà parte alla spedizione in Qatar: "???? ????? ??? ????? ????. Vamos la Celeste!", la carica del terzino sinistro della Roma prima del debutto.