Instagram, domani l'esordio del Portogallo nel Mondiale. Rui Patricio: "Tutti insieme verso il sogno" (FOTO)

Domani alle ore 17 sarà il turno del Portogallo nel Mondiale in Qatar. Gli uomini di Santos affronteranno all'esordio il Ghana nel match valido per la prima giornata della fase a gironi della competizione. I lusitani sono stati inseriti nel Gruppo H con l'Uruguay di Vina, la Corea del Sud e il Ghana. Rui Patricio ha voluto caricare i tifosi portoghesi in vista dell'importantissimo match contro la formazione africana: "Domani inizia la nostra avventura! Tutti insieme verso il grande obiettivo e il nostro sogno. Forza Portogallo", il commento che accompagna la foto dell'allenamento odierno pubblicata dal portiere della Roma.