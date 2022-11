Instagram, Karsdorp dopo Roma-Torino: un cuore giallo e uno rosso spezzato (FOTO)

Dopo le vicende degli ultimi giorni, a seguito delle dichiarazioni di José Mourinho nel post partita di Sassuolo-Roma riferendosi ad un "atteggiamento non professionale" del terzino olandese, Rick Karsdorp non ha preso parte a Roma-Torino e in tarda mattinata ha lasciato Roma con la famiglia. Dopo l'1-1 tra Roma e Torino all'Olimpico, su Instagram appare anche una story di Karsdorp che commenta con una serie di emoji tristi, su sfondo nero, tra cui un cuore giallo e uno rosso spezzato.