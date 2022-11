Karsdorp, out per Roma-Torino: l'olandese ha lasciato la città con la famiglia

Prosegue la vicenda Rick Karsdorp in casa Roma dopo le dichiarazioni di José Mourinho nel post-partita di Sassuolo-Roma in riferimento ad un "atteggiamento non professionale" dell'olandese. Secondo quanto appreso, il terzino non è stato convocato per Roma-Torino e, infatti, in tarda mattinata ha lasciato la città con la famiglia partendo dall'aeroporto di Fiumicino.

??? Rick #Karsdorp in tarda mattinata ha lasciato Roma con la famiglia partendo dall'aeroporto di #Fiumicino#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) November 13, 2022

LR24

Come aggiunge il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, Karsdorp è partito con la famiglia sfruttando i giorni di vacanza concessi da Mourinho la prossima settimana.