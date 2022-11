Instagram, Dybala festeggia il suo compleanno con l'Argentina e sogna la vittoria del Mondiale: "Un unico desiderio" (FOTO)

Giornata molto speciale per Paulo Dybala. Il calciatore della Roma infatti ha compiuto 29 anni proprio oggi ed ha ricevuto messaggi di auguri da parte di tutto il mondo. La 'Joya', impegnata nel ritiro dell'Argentina ad Abu Dhabi in vista del Mondiale in Qatar, ha festeggiato il suo compleanno con i compagni di nazionale. Per lui è stata preparata una torta con una foto di una sua esultanza dopo un gol con l'Albiceleste e la scritta "Felice compleanno, Paulo". Il numero 21 ha condiviso lo scatto su Instagram, aggiungendo una didascalia che lascia spazio a pochissime interpretazioni: "Un unico desiderio". Il riferimento al sogno della vittoria del Mondiale è chiaro.