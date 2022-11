FOTO e VIDEO - Wijnaldum si allena in palestra: "Work in progress"

Mentre la Roma è in tournée in Giappone durante la sosta per il Mondiale in Qatar e questa mattina è impegnata in amichevole contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium, Georginio Wijnaldum prosegue il suo lavoro per recuperare dalla frattura della tibia destra subita in allenamento durante la scorsa estate. Oggi il centrocampista olandese ha condiviso un video su Instagram mentre si allena in palestra indossando il kit giallorosso. "Work in progress", il messaggio che accompagna il video.