Twitter, Pablo Marì: "Io e la mia famiglia stiamo bene, grazie a tutti per il sostegno" (FOTO)

"Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo". Queste le parole su Twitter del difensore del Monza, Pablo Marì, dopo l'aggressione subita ieri nel centro commerciale di Assago, in provincia di Milano.

Il calciatore spagnolo, che è stato operato oggi per ridurre la ferita muscolare causata dalla coltellata subita alla schiena, ha poi aggiunto: "Siamo vicini ai familiari ed agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite". Per lui i tempi di recupero si aggirano intorno ai tre mesi, come dichiarato dall'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, a Sky Sport.

