Assago, l'ex responsabile delle giovanili della Roma Tarantino ha disarmato l'accoltellatore

Massimo Tarantino, ex responsabile del settore giovanile della Roma, dal 2013 al 2020, e dallo scorso anno dirigente della SPAL è stato eroe per caso a Milano. Un 46enne nel tardo pomeriggio di ieri ha accoltellato le persone che facevano la spesa al Carrefour in un centro commerciale di Assago, nell'hinterland milanese uccidendo un cassiere. L'uomo, con disturbi psichici ora accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo è stato fermato proprio da Tarantino. «Urlava, urlava e basta», dice alle numerose telecamere delle televisioni l'ex giocatore, ora dirigente sportivo. «Io eroe? Non ho fatto niente...» Coinvolto nella tragedia anche il calciatore del Monza Pablo Marì. Il giocatore, che non è in pericolo di vita, ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo l'aggressione. È stato colpito alla schiena, mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio.

(ansa)