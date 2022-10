Instagram, Zalewski tifa i compagni da casa: "Daje Roma" (FOTO)

Da casa c'è un tifoso in più per la Roma. Nicola Zalewski, assente per problemi gastrointestinali, segue da casa la sfida d'alta classifica contro il Napoli, in scena allo Stadio Olimpico e valida per l'undicesima giornata di campionato: "Daje Roma", il commento dell'esterno giallorosso su Instagram.