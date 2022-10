Instagram, Kumbulla suona la carica: "Pronti per la sfida" (FOTO)

L'attesa per Betis-Roma sta per terminare. I giallorossi scenderanno in campo domani alle ore 18:45 con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo per cercare di agguantare il primo posto nel girone. Marash Kumbulla ha caricato l'ambiente con un post su Instagram: "Pronti per la sfida", il commento che accompagna la foto della rifinitura svolta questa mattina a Trigoria.