Trigoria: out Zaniolo, Dybala e Karsdorp. Colloquio Mou-Camara prima della rifinitura (VIDEO)

Domani la Roma scenderà in campo a Siviglia per sfidare il Betis nella 4a giornata della fase a gironi di Europa League. Un gruppo che ora vede i giallorossi costretti ad inseguire, oltre agli spagnoli lanciati verso il primato, anche il Ludogorets, che precede la squadra di Mourinho di un punto. Per la sfida di domani, il tecnico portoghese non potrà contare su Zaniolo, squalificato, oltre che sugli infortunati Dybala e Celik.

12.10 - Prima dell'inizio della seduta di rifinitura, al centro del campo, si è tenuto un colloquio tra Mourinho, insieme al suo vice Foti, e Camara. "La tecnica è un po' qui (mimando la gamba e i piedi) e un po' qui (facendosi segno sulla testa)" si sente dalla voce dell'allenatore portoghese.

12.00 - La squadra è in campo per la rifinitura, nel tardo pomeriggio si svolgerà la conferenza stampa, a Siviglia, con Ibanez vicino a Mourinho. Non risultano insieme al resto dei compagni Dybala, Zaniolo e Karsdorp, oltre a Celik e gli altri infortunati di lungo corso come Wijnaldum e Darboe.