Instagram, Kumbulla suona la carica: "Europa League mode on. Daje Roma" (FOTO)

Marash Kumbulla carica l'ambiente in vista della partita contro l'HJK Helsinki, in programma giovedì alle ore 21. Il difensore centrale conosce l'importanza del match europeo e ha voluto mandare un messaggio su Instagram a tutti i tifosi giallorossi: "Europa League mode on. Daje Roma", il commento che accompagna una foto della seduta odierna di allenamento. Gli uomini di José Mourinho hanno bisogno di una vittoria per rimanere in scia del Ludogorets, attualmente secondo a +3 proprio dai capitolini a due giornate dal termine della fase a gironi.

