FOTO e VIDEO - Trigoria: Zalewski in gruppo. Pinto assiste alla seduta

Dopo la sconfitta con il Napoli, la Roma prosegue la preparazione in vista della sfida di Europa League contro l'HJK Helsinki in programma giovedì sera alla Bolt Arena in Finlandia. La squadra, agli ordini di Mourinho, si è allenata questa mattina al "Fulvio Bernardini" di Trigoria sotto gli occhi del General Manager giallorosso Tiago Pinto: in gruppo Nicola Zalewski, out con il Napoli per problemi gastrointestinali.