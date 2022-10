Instagram, Ibanez: "Pronti per domani!" (FOTO)

Dopo Celik, anche Roger Ibanez suona la carica in vista di Roma-Betis, in programma domani allo Stadio Olimpico alle ore 21. Gli uomini di Mourinho hanno svolto nel pomeriggio l'allenamento di rifinitura alla vigilia del delicatissimo match contro gli spagnoli e il difensore centrale brasiliano ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram uno scatto della seduta odierna. "Siamo pronti per domani", il messaggio di Ibanez.