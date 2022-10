Instagram, Celik: "Pronto per domani. Concentrazione totale" (FOTO)

Mehmet Zeki Celik carica l'ambiente in vista della partita contro il Betis, in programma domani alle ore 21 e valida per la terza giornata della fase a giorni dell'Europa League. Il terzino sta giocando con continuità dopo l'infortunio di Rick Karsdorp e con grande probabilità scenderà in campo anche domani. "Pronto per domani. Concentrazione totale", il commento che accompagna la foto in cui il calciatore ascolta le spiegazioni tattiche di mister Mourinho durante l'allenamento di rifinitura odierno. Lo scatto è stato pubblicato sul proprio profilo Instagram.